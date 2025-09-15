Маск купил более 2 млн акций Tesla

Американский бизнесмен Илон Маск через принадлежащий ему фонд Elon Musk Revocable Trust приобрел более 2 млн акций компании Tesla по цене от $371 до $396 за бумагу. Общая стоимость покупки составила около $1 млрд. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Теперь Илон Маск владеет 413 млн акций Tesla, что примерно соответствует 13% доли в компании и оценивается в $140 млрд. Сегодня акции Tesla на предварительных торгах выросли на 6%, а с 12 сентября подскочили на 7,4%. Рост последовал за заявлением председателя совета директоров Робина Денхольма. Тот опроверг предположения о негативном влиянии политической деятельности господина Маска на продажи электромобилей.

Ранее совет директоров Tesla предложил миллиардеру компенсационный пакет на сумму до $1 трлн на десять лет. Этот пакет предусматривает поэтапные выплаты в виде акций компании при достижении ключевых целей не только по рыночной капитализации (та должна вырасти до $8,5 трлн к 2035-му), но и по скорректированному EBITDA в размере $400 млрд. Собрание акционеров по утверждению этого пакета назначено на 6 ноября.