Tesla предложила $1 трлн Илону Маску

Компания Tesla предложила генеральному директору Илону Маску новое соглашение о выплатах. По этому соглашению господин Маск может заработать $1 трлн, если за десять лет выполнит поставленные условия. Как сообщает агентство Bloomberg, прецедентов выплат подобного масштаба в корпоративной Америке не было. Сам Илон Маск может стать первым триллионером, если акционеры Tesla одобрят это соглашение.

Чтобы получить эту сумму, господин Маск должен добиться, чтобы рыночная стоимость Tesla за десять лет выросла с нынешнего $1 трлн до $8,5 трлн. В числе промежуточных условий — продажа 20 млн электромобилей Tesla, запуск 1 млн беспилотных такси, продажа 1 млн роботов Optimus, рост скорректированного показателя EBITDA до $400 млрд с нынешних $16,6 млрд и так далее. Пакет выплат предусматривает поэтапную передачу господину Маску дополнительно 423,7 млн акций Tesla, которые по текущему курсу стоят $143,5 млрд. После этого доля Илона Маска в Tesla составит не менее 25%, что также увеличит его право голоса в компании. Сейчас он владеет примерно 13%.

Новое соглашение не ставит требований к господину Маску по количеству часов, которые он должен проводить в офисе, занимаясь делами в Tesla, и не ограничивает его в том, как и где он проводит свое время. По словам председателя совета директоров Робин Денхолм, предложение нацелено на то, чтобы мотивировать господина Маска и стимулировать его сосредоточенность на делах компании. Соглашение будет выставлено на голосование на собрании акционеров 6 ноября.

