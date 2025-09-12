Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Политическая деятельность Илона Маска не вредит продажам Tesla

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм уверена, что политическая активность Илона Маска не вредит продажам электромобилей. Об этом она заявила в интервью Bloomberg. «То, что он делает в политической сфере, — его личное дело,— заявила госпожа Денхолм.— С точки зрения политики мы живем в демократической стране, поэтому у каждого есть право высказывать свою точку зрения».

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

По словам госпожи Денхолм, в долгосрочной перспективе люди возвращаются к покупке тех вещей, которые они по-настоящему любят. «А электромобили Tesla — это то, что люди как раз любят по-настоящему»,— добавила она, отметив, что после нескольких месяцев активности в Белом доме Илон Маск теперь опять «на первом плане» в Tesla. По мнению Робин Денхолм, Илон Маск вообще «знаковый лидер» и подходящий генеральный директор для Tesla в этот «поворотный момент истории» для компании.

Напомним, что буквально на днях руководство Tesla предложило господину Маску новое соглашение о выплатах, по условиям которого он может заработать $1 трлн.

Алена Миклашевская

