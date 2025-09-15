Три по пять

Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев («Единая Россия») победил на выборах с 83,17% голосов, следует из данных ЦИК России по итогам обработки 100% протоколов. Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Сафронов, набрав 8,56% голосов, третье — представитель ЛДПР Иван Тутушкин, заручившийся поддержкой 4,51% жителей региона. Политологи отмечают высокую явку на выборах губернатора, несмотря на отсутствие серьезной конкуренции.

Избирательная комиссия Краснодарского края завершила подсчет голосов на губернаторских выборах в регионе, которые завершились вечером 14 сентября. Согласно информации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, после обработки 100% избирательных бюллетеней действующий губернатор Вениамин Кондратьев, выдвинутый партией «Единая Россия», получил 83,17% голосов.

Голоса избирателей по остальным кандидатам распределились следующим образом: Александр Сафронов (КПРФ) — 8,56%, Иван Тутушкин (ЛДПР) — 4,51% и Денис Хмелевской («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 3,01%.

Явка избирателей составила около 70%.

«Спасибо за поддержку всем, кто принял участие в голосовании. Результаты выборов — это высокая оценка работы всей краевой команды. Мы сделаем все, чтобы оправдать оказанное доверие. Впереди много работы по развитию нашего края: будем и дальше строить новые школы и детские сады, обновлять медучреждения, ремонтировать дороги, благоустраивать парки и скверы, модернизировать систему ЖКХ. Главная задача — чтобы каждый житель края видел изменения вокруг себя. Это было и остается моим приоритетом в работе»,— написал в своем Telegram-канале господин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев возглавляет Краснодарский край с марта 2015 года, когда указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Краснодарского края. Он сменил на этом посту Александра Ткачева. В сентябре того же года Вениамин Кондратьев победил на выборах, набрав 83,64% голосов при явке 46,47%. В сентябре 2020 года при явке 68,6% Вениамин Кондратьев вновь был избран губернатором. Свои голоса за него отдали 82,97% избирателей.

Вениамину Кондратьеву 55 лет. Он уроженец Прокопьевска Кемеровской области. Получил юридическое образование в Кубанском государственном университете, имеет ученую степень кандидата юридических наук. В период с 1994 по 2014 год занимал руководящие посты в правительстве Краснодарского края, включая должность заместителя главы администрации с 2007 года. На этом посту в его ведении находились вопросы имущественных и земельных отношений. В 2014 году перешел на должность заместителя начальника Главного управления федерального имущества управления делами президента РФ. В 2015 году последовало назначение на пост заместителя управляющего делами президента Российской Федерации.

24 марта президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Вениамина Кондратьева и одобрил его участие в избирательной кампании, отметив, что в Краснодарском крае «очень многое сделано за последние годы».

Вениамин Кондратьев отчитался, что за последние десять лет ВРП Кубани увеличился почти втрое — с 1,8 трлн до 5,5 трлн руб.

Политолог Геннадий Подлесный обратил внимание на довольно высокую явку, несмотря на отсутствие серьезной конкуренции. «Большое количество пришедших на выборы избирателей обусловлено желанием видеть конкретные результаты работы власти. Кубанцы очень четко понимают, что исполнительная власть в лице губернатора является важной и нужной, и за нее нужно как минимум голосовать»,— пояснил политолог.

