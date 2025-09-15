Тело погибшей в горах Пакистана биатлонистки Дальмайер будет эвакуировано

Спасатели попытаются добраться до тела двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в горах Пакистана в июле. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на горного гида Калима Шани.

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

После гибели спортсменки ее представители заявили, что в своем завещании она попросила оставить ее тело на месте смерти, поскольку «никто не должен рисковать жизнью, чтобы спасти ее».

Лаура Дальмайер восходила на пик Лайла (6 096 м). 28 июля на нее обрушился камнепад. Ее напарница вызвала спасателей, однако из-за сохранявшейся угрозы камнепада экстренные службы не смогли добраться до спортсменки. Официально о ее гибели было объявлено 30 июля. Лауре Дальмайер был 31 год.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Лаура Дальмайер завоевала две золотые медали. Также она является семикратной чемпионкой мира. В 2019 году Дальмайер завершила карьеру, объяснив свое решение потерей мотивации.

Таисия Орлова