Стоимость новых мотоциклов в Ростовской области снизилась на более чем 15%

В Ростовской области мотосезон 2025 года продемонстрировал рост предложений в сравнении с периодом с мая по август прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

В сезон двухколесного транспорта в регионе предложение на новые мотоциклы и мопеды выросло в 3,3 раза, а средняя снизилась на 15,3% — до 169 тыс. руб. Больше всего увеличилось число предложений среди марок Sharmax (в 3,6 раза), Regulmoto (в 2,6 раза) и Racer (в 2,5 раза). Лидером по росту спроса на мототехнику стал бренд Regulmoto (+96,8%).

На вторичном рынке мототехники предложение увеличилось на более 26% по сравнению с сезоном 2024 года. Среди марок выделились Motoland (+87,6% предложения), KAYO (+66%), Racer (+15,6%), Alpha (+13,4%) и Kawasaki (+12,7%), а среди моделей – Alpha RX 50 (125) (+51,8%), ABM Alpha (+44%), Alpha CLASSIC 50 (110) (+40%), KAYO K1 250 MX (+29%) и Alpha RX 50 (110) (+14%).

По спросу в топ моделей вошли Alpha RX 50 (110) (+10,5%), Honda Dio AF-35 ZX (+8,3%), ТМЗ (Туламашзавод) Муравей 2М-02 (+8,1%), Alpha Black 110 (+3,4%), ABM Alpha (+1,1%).

Эксперты «Авито» также в ответ на запрос «Ъ-Ростов» также рассказали, что аналитики также зафиксировали заметное увеличение предложения на рынке водного транспорта – лодок, катеров, гидроциклов и яхт. Так, количество объявлений о продаже новой техники в мае-августе 2025 года стало больше в 4,2 раза. В лидерах по росту числа объявлений оказалась техника марки Mikatsu (в 7 раз), Gladiator (в 2,7 раза) и Stormline (+64,3%). Чаще всего пользователи платформы интересовались водным транспортом марки Stormline (+4,8%).

В сезон 2025 года предложение на водную технику с пробегом также выросло на 9,2% по сравнению с прошлогодним периодом, а средняя стоимость начиналась от 95 тыс. руб. Среди марок по росту числа объявлений выделились Hangkai (+57,6%), Hidea (+57,5%) и Suzuki (+25,6%). Больше всего вырос спрос на марки Tohatsu (+10,6%) и Hangkai (+8,5%).

«При этом максимальное количество предложений водного транспорта на протяжении последних трех лет приходится на ноябрь и декабрь: в среднем число объявлений в полтора-два раза больше, чем в период минимальной активности продавцов», — отмечают аналитики.

Константин Соловьев