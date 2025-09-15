В Сочи запустили водозабор производительностью 65 тысяч куб. м в сутки

В Сочи введен в эксплуатацию Верхнемзымтинский водозабор производительностью 65 тыс. куб. м в сутки, который станет резервным источником водоснабжения для Адлерского, Хостинского и Центрального районов города. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр курорта Андрей Прошунин посетил новый объект в рамках рабочей поездки. Водозабор построили в 2013 году в рамках Олимпийской программы, однако ввели в работу только летом этого года.

Глава администрации сообщил о завершении работы и запуске нового водозабора, который может обеспечивать 65 тыс. куб. м воды в сутки. Этот водозабор станет важным элементом для стабильного водоснабжения Адлерского, Хостинского и Центрального районов города.

По словам главы курорта Андрея Прошунина, новый объект позволит улучшить подачу воды и создать надежный резервный источник, что поможет избежать перебоев в периоды повышенной нагрузки или во время профилактических работ.

Мэр отметил, что стабильная работа водоканала важна для качества отдыха туристов, жизни горожан и для экологии. Он подчеркнул, что цель состоит в создании умной и надежной системы водоснабжения, которая будет соответствовать требованиям растущего курорта.

В июне этого года МУП «Сочи Водоканал» получил лицензию на разведку и добычу подземных вод на Верхнеадлерском участке. Были завершены работы по электроснабжению, установке управляющих шкафов и автоматики насосных станций, а также охранной системе и видеонаблюдению.

«Сочи Водоканал» также проводит тестирование пилотного проекта по установке приборов учета воды с цифровой передачей данных. Это позволит получать информацию о расходе воды в реальном времени, что повысит точность измерений и уменьшит влияние человеческого фактора. Используемое оборудование и программное обеспечение произведены в России, и проект планируется распространить на всю территорию города.

Мария Удовик