Арестованный мэр Красноярска подал в отставку

Сессия красноярского горсовета рассмотрит заявление мэра Владислава Логинова о досрочном сложении полномочий. Заседание муниципального парламента, в повестку которого включен этот вопрос, состоится 16 сентября, сообщили «Ъ-Сибирь» в горсовете.

В заявлении говорится об отставке «по собственному желанию». Владислав Логинов был избран мэром по итогам конкурсной процедуры в сентябре 2022 года на пять лет. С 10 июня 2025 года чиновник находится под стражей в Москве в качестве обвиняемого по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», 19 июня 2025 года вступил в силу региональный закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». Он создал Красноярский городской округ. Согласно документу, первый глава округа должен быть избран горсоветом из числа кандидатов, представленных губернатором.

Валерий Лавский