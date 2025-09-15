Донского бизнесмена обвиняют в торговле поддельной продукцией на 6,2 млн рублей

В Ростовской области завершено расследование дела против предпринимателя, обвиняемого в незаконной торговле немаркированными табачными изделиями и алкогольной продукцией общей стоимостью свыше 6,2 млн руб. Материалы дела направлены в Мясниковский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый 1974 г. р., закупил крупную партию продукции без обязательной маркировки, перевез товар и организовал его хранение с целью дальнейшей реализации. Продажу планировалось вести через магазин в с. Чалтырь, где предприниматель собирался сбывать нелегальные товары.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ (незаконное хранение и продажа алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере).

Валентина Любашенко