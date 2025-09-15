ЕС в июле заплатил за российский газ минимальную сумму с 1999 года

Страны Евросоюза (ЕС) в июле закупили российский трубопроводный газ и СПГ суммарно на €995 млн. Импорт трубопроводного газа составил €338 млн, что стало минимальным показателем с осени 1999 года. Лидерами по закупкам стали Венгрия (€183 млн) и Греция (€111 млн). Словакия заплатила за российский газ €34 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

В общей сложности с января по июль ЕС заплатил за российский трубопроводный газ РФ €3,2 млрд. Это на 18,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее (€3,95 млрд). Главными покупателями стали Венгрия (€1,7 млрд), нарастив закупки на 23%, а также Греция (€870 млн), Словакия (€388 млн) и Италия (€205 млн).

Сейчас единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в Европу остается газопровод «Турецкий поток». Он проходит через Черное море и проводит газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. После прекращения транзита газа через Украину, около 19% СПГ в Европу поступает из России по этому трубопроводу. С начала года экспорт российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» вырос на 7%.

