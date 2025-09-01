Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» вырос с начала года на 7%

С начала 2025 года экспорт российского газа по «Турецкому потоку» в Европу достиг 11,5 млрд куб. м. Это на 6,7% больше, чем за январь-август прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В августе экспорт российского газа в Европу по этому направлению сократился на 2% по сравнению с июлем. Относительно августа прошлого года, экспорт вырос на 5,5%. Средняя загрузка «Турецкого потока» в августе выросла на 5,5% по сравнению с 2024 годом и достигла 50,2 млн куб. м в сутки. В иле этого показатель был больше на 2,3%.

За июль Россия поставила 1,59 млрд куб. м. газа в Европу по «Турецкому потоку». Согласно ENTSOG, это — рекорд по поставкам с момента открытия газопровода в 2020 году.

Газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м. проходит через Черное море и проводит газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. После прекращения транзита газа через Украину, около 19% СПГ в Европу поступает из России по этому трубопроводу.