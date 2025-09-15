В Екатеринбурге перекроют движение по улице Избирателей с 16 сентября

В Екатеринбурге с 16 сентября по 16 октября движение транспорта по улице Избирателей будет закрыто из-за работ по модернизации тепловых сетей, сообщили в мэрии. Работы затронут участок от улицы Избирателей до улицы Восстания, при этом перекресток улиц Ломоносова и Восстания останется открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается, что схема общественного транспорта не изменится: автомобилисты смогут объехать ремонт по улицам Избирателей, Победы и 40-летия Октября. Завершающий этап работ на участках улично-дорожной сети запланирован с 17 октября по 5 ноября.

Напомним, 20 сентября возле «Екатеринбург Арены» перекроют несколько улиц из-за забега «Кросс наций». Ранее «Ъ-Урал» писал, что сетевики продлили закрытие движения по улице Краснофлотцев до 24 октября.

Полина Бабинцева