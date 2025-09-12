В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улице Краснофлотцев до 24 октября

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» продлила закрытие движения на улице Краснофлотцев до 24 октября. Как сообщили в мэрии, это связано с модернизацией тепловых сетей для подготовки к отопительному сезону. Ограничения касаются участка от дома № 27 до улицы Старых большевиков.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На месте проведения работ для безопасности установлены дорожные знаки. Автомобилисты могут объехать зону по улицам Шефской, Фронтовых бригад, Стачек и Баумана.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что из-за перекрытия улицы Краснофлотцев, изменились маршруты общественного транспорта, в том числе автобусов №68 и №41, а также троллейбуса №33.

Полина Бабинцева