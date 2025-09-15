На трассе М-4 «Дон» снимается ограничение проезда грузовиков

С 15 сентября на участке трассы М-4 «Дон» с 1385-го по 1442-й км (от Горячего Ключа до Джубги) снимается ограничение движения грузовиков массой свыше 15 т, действовавшее с 30 апреля по пятницам, выходным и праздничным дням с 8:00 до 21:00. Об этом сообщает «Автодор».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ограничения ежегодно вводятся на федеральных трассах Краснодарского края и Адыгеи для повышения пропускной способности и безопасности в период курортного сезона. На данном участке, проходящем по пересеченному рельефу, треть транспортного потока составляют грузовые автомобили. В летние месяцы интенсивность движения возрастает, легковой транспорт вынужден совершать обгоны, что повышает риск ДТП.

Снятие ограничений, рассчитывают в «Автодоре», позволит выровнять скорость движения, снизить число обгонов и, как следствие, уменьшить аварийность на сложном участке дороги.

Вячеслав Рыжков