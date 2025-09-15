На кубанском участке М-4 введут реверс для укрепления от оползней
На участке трассы М-4 «Дон» в районе поселка Возрождение Краснодарского края (1490–1491 км) введут реверсивное движение на время проведения ремонтных работ по укреплению склонов, сообщили в «Автодоре». Ранее зимой 2025 года здесь зафиксировали оползневые процессы, вызванные переувлажнением грунта. Для обеспечения безопасности будет закрыта одна полоса, движение по которой будут регулировать светофоры.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
По данным компании, в ходе работ планируется восстановление поврежденного полотна и строительство подпорной стены длиной около 60 метров. Одновременно стартует ремонт на участках трассы с 1284-го по 1317-й км (обратное направление) и с 1531-го по 1542-й км: заменят верхний и нижний слои асфальта, обновят водоотводные системы и нанесут разметку. На участке 1340–1342-й км у Краснодарского водохранилища работы будут проходить ночью с сужением проезжей части и ограничением скорости.
С 15 сентября дорожные работы начнутся в Ростовской области. В Аксайском районе на альтернативной трассе М-4 «Дон» с 1063-го по 1072-й км заменят верхний слой покрытия, на обходе Тарасовки с 877-го по 907-й км отремонтируют оба слоя асфальта и установят водоотводные лотки. Завершить работы планируется до конца 2026 года.
Ремонтные работы затронут также Тульскую, Липецкую и Воронежскую области. Там заменят верхний и частично нижний слои дорожного покрытия на участках 132–152-й км, 414–429-й км (в сторону Москвы) и 620–633-й км (обратное направление) соответственно.