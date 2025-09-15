На кубанском участке М-4 введут реверс для укрепления от оползней

На участке трассы М-4 «Дон» в районе поселка Возрождение Краснодарского края (1490–1491 км) введут реверсивное движение на время проведения ремонтных работ по укреплению склонов, сообщили в «Автодоре». Ранее зимой 2025 года здесь зафиксировали оползневые процессы, вызванные переувлажнением грунта. Для обеспечения безопасности будет закрыта одна полоса, движение по которой будут регулировать светофоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным компании, в ходе работ планируется восстановление поврежденного полотна и строительство подпорной стены длиной около 60 метров. Одновременно стартует ремонт на участках трассы с 1284-го по 1317-й км (обратное направление) и с 1531-го по 1542-й км: заменят верхний и нижний слои асфальта, обновят водоотводные системы и нанесут разметку. На участке 1340–1342-й км у Краснодарского водохранилища работы будут проходить ночью с сужением проезжей части и ограничением скорости.

С 15 сентября дорожные работы начнутся в Ростовской области. В Аксайском районе на альтернативной трассе М-4 «Дон» с 1063-го по 1072-й км заменят верхний слой покрытия, на обходе Тарасовки с 877-го по 907-й км отремонтируют оба слоя асфальта и установят водоотводные лотки. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Ремонтные работы затронут также Тульскую, Липецкую и Воронежскую области. Там заменят верхний и частично нижний слои дорожного покрытия на участках 132–152-й км, 414–429-й км (в сторону Москвы) и 620–633-й км (обратное направление) соответственно.

Вячеслав Рыжков