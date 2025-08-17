На протестах в Сербии задержаны почти 60 человек

В ночь на воскресенье в Сербии произошли беспорядки, в результате которых пострадали 6 полицейских, задержаны 56 человек, сообщила пресс-служба МВД. Из общего числа задержанных 27 человек были арестованы в Белграде, а 29 — в Валево, передает «РИА Новости».

Протесты начались в Валево, расположенном в 100 км к западу от Белграда, после распространения в социальных сетях видео с жесткими действиями полиции. В ночь на воскресенье нападениям подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), городская администрация, суд и прокуратура. Беспорядки также произошли в районе Нови-Београд, где полиция применила слезоточивый газ.

Премьер-министр Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий также обратился к согражданам с призывом прекратить конфликты и рознь. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гражданской войны в стране не будет. По его словам, никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.