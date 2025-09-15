Экс-глава Краснодара Первышов победил на выборах губернатора Тамбовской области

Врио главы Тамбовской области, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, выдвинутый «Единой Россией», набрал 73,84% голосов на выборах после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Его главный соперник, кандидат от КПРФ Андрей Жидков, получил 9,93%. Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») набрали по 5,45%, представительница партии «Новые люди» Елена Семилетова — 4,03%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Евгений Первышов родился в Краснодаре в 1976 году, имеет образование инженера-теплоэнергетика, юриста и экономиста. В разные годы работал на промышленном предприятии, занимал руководящие посты в администрации Краснодара, с 2016 по 2021 год возглавлял город. В 2021 году был избран депутатом Госдумы от «Единой России» по Краснодарскому одномандатному округу, где получил 53,56% голосов.

В 2022 году добровольно отправился в зону специальной военной операции, где служил в подразделении БАРС «Каскад» и прошел путь от рядового до командира группы. Участвовал в программе «Время героев», проходил стажировку в правительстве Москвы.

4 ноября 2024 года указом президента Владимира Путина назначен врио главы Тамбовской области, сменив на посту Максима Егорова.

Вячеслав Рыжков