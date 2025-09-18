Транспорту подведут газ

Внутренний рынок газомоторного топлива (ГМТ) к 2035 году должен вырасти как минимум до 9,6 млрд кубометров и стать одним из инструментов увеличения потребления метана в России. Но пока спрос в этом сегменте, по мнению экспертов, ограничен высокой стоимостью переоборудования техники и недостатком мер поддержки. В этой ситуации потребители предпочитают переводить транспорт на более доступный вариант — сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Потребление в России газомоторного топлива за ближайшие десять лет может вырасти в пять с половиной раз — до 13,9 млрд кубометров. Такие параметры содержит целевой сценарий утвержденной 8 сентября Концепции развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. Этот вариант предусматривает ускоренное развитие рынка.

Согласно ему, число газовых заправок увеличится почти вдвое — с 1170 единиц в 2024 году до 2213 станций в 2035-м.

В свою очередь, базовый сценарий, который учитывает современные экономические условия с внешними вызовами и нестабильностью на мировых энергетических рынках, предполагает рост потребления ГМТ до 9,6 млрд кубометров в год (в 3,8 раза). Сеть заправочных станций должна вырасти до 2715 единиц.

Вопрос спроса

Одна из основных задач государственной стратегии по развитию газомоторного сектора — увеличение потребления метана на внутреннем рынке. Сейчас Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа (более 68 трлн кубометров и 30% глобальных ресурсов) и традиционно входит в топ крупнейших экспортеров. Но после введения санкций со стороны Европы, которая была ключевым зарубежным потребителем российского сырья, добычу пришлось сократить. Так, если в 2021 году производство метана в России составляло 763 млрд кубометров, то в 2022 году этот показатель рухнул до 676 млрд кубометров, а в 2023 году — до 638 млрд кубометров. В прошлом году объемы добычи начали восстанавливаться (на 7%, до 685 млрд кубометров), но все равно пока остаются ниже, чем в досанкционный период. «В текущей геополитической обстановке с учетом колебаний цен на нефтепродукты большое значение приобретает расширение внутреннего рынка потребления природного газа в РФ, перспективным сегментом которого является рынок газомоторного топлива»,— указывается в концепции развития этого рынка.

За последние пять лет объем потребления метана на транспорте, по оценкам Минэнерго, уже вырос с 0,9 млрд кубометров в 2019 году до 2,5 млрд кубометров в 2024-м, а количество заправок увеличилось более чем в два раза. Почти все эти объемы, около 98% от общего объема спроса на газомоторное топливо, на данный момент приходятся на автомобильный транспорт. В то же время доля самого ГМТ на топливном рынке пока составляет всего 2–3%. Даже несмотря на это, в правительстве эффект от использования газа в транспорте считают значительным для экономики.

Так, в 2024 году затраты российских предприятий на топливные ресурсы за счет использования метана снизились на 86,3 млрд руб., а объемы выбросов парниковых газов уменьшились на 1,4 млн тонн.

Предполагается, что к 2035 году основная часть потребления ГМТ останется в автомобильном секторе, но переводить на газ планируется и другие виды транспорта. Всего в концепцию входит восемь сегментов техники. Помимо машин это железнодорожный, морской и внутренний водный транспорт, сельскохозяйственная техника и оборудование, коммунальная и дорожно-строительная техника, специализированное оборудование, предназначенное для выполнения работ в карьерах и горных выработках. В базовом сценарии предусматривается производство 347 тыс. автомобилей на газе (за последние 10 лет их было произведено около 66 тыс.), переоборудование еще 369,5 тыс. автомобилей, строительство 80 единиц гражданских судов (сейчас их 15), производство 113 единиц магистральных и маневровых локомотивов, а также 1,6 тыс. единиц карьерной техники на сжиженном природном газе (СПГ), 4 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 2,5 тыс. единиц коммунальной и дорожно-строительной техники.

Газу не хватает машин

Использовать метан в транспорте предполагается двух видов: компримированный (КПГ), то есть сжатый под давлением до жидкого состояния, и сжиженный. Но второй вариант гораздо требовательнее к инфраструктуре, так как для его производства, перевозки и хранения нужно специальное оборудование, поддерживающее температуру около 160 градусов. Выпускать СПГ для внутреннего рынка планируется на малотоннажных заводах по сжижению.

На начало 2025 года в России действовало 26 таких площадок совокупной мощностью 387 тыс. тонн в год (рост на 14,5% к прошлому году). В ближайшие пять лет планируется запустить еще 85 мини-комплексов.

Но, указывают эксперты, реализация этих планов напрямую зависит от уровня спроса. Пока, по оценке Минэнерго, загрузка уже запущенных заводов не превышает 50%. Так, по итогам 2024 года объем производства сжиженного газа на малотоннажных мощностях составил только 172 тыс. тонн.

Заправочная инфраструктура также профицитна. По оценке Союза предприятий газомоторной отрасли (СПГО), она загружена всего на треть, хотя действующие АГНКС могут заправлять на 500 тыс. машин больше, чем сейчас эксплуатируется на газе. Для обновления автопарка на газе, указывается в концепции развития рынка, «целесообразно усилить меры стимулирования спроса на приобретение новых транспортных средств, использующих газомоторное топливо, которые имеют значительные преимущества по показателям энергоэффективности, экономичности и экологичности по сравнению с автотранспортными средствами, использующими нефтяные виды топлива».

За последнее время размер субсидии производителям транспорта и техники, работающих на природном газе, вырос минимум в два с половиной раза. В 2025 году бюджет составит 5,7 млрд руб., аналогичная сумма зарезервирована на 2026 и 2027 годы. Но, считают в СПГО, этого явно недостаточно для загрузки газомоторной инфраструктуры.

Потребители голосуют рублем

При этом управляющий партнер NEFT Reseach Сергей Фролов напоминает, что вся государственная программа газификации транспорта направлена на популяризацию использования метана, хотя в действительности гораздо более популярным топливом в стране являются сжиженные углеводородные газы — пропан-бутан. На этом виде топлива, в частности, ездит существенная доля легкого коммерческого транспорта и такси.

То, что сейчас сжиженные углеводородные газы более востребованы, отмечают и в СПГО. «С одной стороны, государство выделяет миллиарды рублей на стимулирование отрасли — субсидирует строительство АГНКС, производство и перевод транспорта на ГМТ. Но с другой — в три раза повышаются госпошлины за регистрацию ГБО, что снижает мотивацию автовладельцев, бизнес по реализации КПГ и СПГ теряет привлекательность из-за растущих издержек и де-факто госрегулирования цен на бензин и дизель»,— указывают в союзе. Более того, отмечают эксперты, у бюджетных организаций по-прежнему остается возможность закупать технику на традиционных видах топлива, что не способствует переходу на альтернативное топливо. По прогнозу СПГО, в 2025 году можно ожидать роста переоборудования легкового транспорта на СУГ, поскольку стоимость СПГ и компримированного метана увеличивается, а установка оборудования под пропан-бутан остается самой доступной, несмотря на отсутствие какой-либо государственной поддержки.

В перспективе правительство рассматривает внедрение дополнительных льгот для развития рынка метана в качестве ГМТ. Речь может пойти об освобождении владельцев газомоторной техники на нем от уплаты транспортного налога, сборов системы «Платон», платы за проезд по платным дорогам и парковку. Соответствующие вопросы ведомства должны проработать до 20 февраля 2026 года.

Трудности реализации

В целом параметры новой стратегии развития рынка ГМТ выглядят излишне оптимистичными, считает господин Фролов. «Обновленная концепция прежде всего должна не только декларировать амбициозные цели, а отвечать на вопрос, как этих целей достичь»,— говорит он. Эксперт напоминает, что, несмотря на положительную динамику прироста потребления газа в качестве топлива, в абсолютных цифрах рост достаточно скромный, а показатели недотягивают до целей, поставленных в прошлой версии энергостратегии (в начале года документ был обновлен).

«Исходя из динамики прошлых лет, а также из всех текущих проблем в экономике страны в целом, нелегкого периода у “Газпрома” и автопрома рост спроса на уровне 5–6 млрд кубометров в год будет восприниматься как успех.

Чтобы результаты были выше, нужно серьезно наращивать потребление природного газа морским, железнодорожным и прочими видами транспорта (строительная, карьерная техника и так далее), что в текущих реалиях также выглядит весьма затруднительно»,— считает Сергей Фролов.

Он называет несколько факторов, сдерживающих развитие рынка ГМТ. Это ограниченная номенклатура производства автотранспортных средств на газе и отсутствие серийного производства других видов транспорта (карьерной и сельскохозяйственной техники, водной техники); ограниченные возможности перевода существующего парка транспортных средств на ГМТ из-за конструктивных особенностей и проблемы с сохранением гарантии производителя, а также высокая стоимость газомоторной техники и оборудования для перевода автомобилей с жидких топлив ввиду высокой импортозависимости. Кроме того, эксперт указывает на недоступность привлечения заемных средств для строительства заправок и лизинга техники на газе, неоднородное распределение заправок АГНКС по стране и недостаточное развитие сети сервисных центров по обслуживанию газомоторных автомобилей, сложную процедуру внесения изменений в конструкцию транспортного средства при установке газобаллонного оборудования.

В то же время управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько считает, что концепция развития рынка ГМТ может быть реализована в том числе в целевом варианте при условии стимулирования спроса. По ее мнению, критически важной является задача по синхронизации производства техники, топлива и инфраструктуры в газомоторном сегменте.

«Увеличение в шесть раз продаж газа для транспорта требует роста спроса, прежде всего за счет цены предложения, которая должна быть ниже более чем в два раза, чем на бензин, максимальной легкости и дешевизны переоборудования автомобиля, налоговых и иных преференций»,— считает госпожа Лазько.

Она отмечает, что на сегодня в мегаполисах, таких как Москва, владельцы электрокаров имеют преимущества в отличие от владельцев автомобилей с двигателями на газовом топливе. По ее мнению, преимущества для владельцев должны применяться при использовании сети платных дорог. Также, полагает эксперт, следует реализовать изменения в правила госзакупок муниципального транспорта — приоритет для техники на ГМТ, что даст возможность стимулировать спрос.

Ольга Матвеева