В январе—июле объем выплат по ОСАГО в Адыгее вырос на 10%

Выплаты по ОСАГО в Адыгее в январе—июле 2025 года составили 353,7 млн руб., что на 10% выше показателя прошлого года. По данным Российского союза автостраховщиков, которые приводят «Ведомости Юг», это самая высокая динамика среди южных регионов.

В Краснодарском крае объем выплат достиг 4,46 млрд руб., увеличившись на 3,9%, премии выросли на 1%, до 7,19 млрд руб. В Ростовской области выплаты составили 2,86 млрд руб. (+1,7%), тогда как премии сократились на 3,5%, до 4,14 млрд руб.

Стоимость полисов при этом остается стабильной. Президент РСА Евгений Уфимцев объясняет это высокой конкуренцией между страховщиками за клиентов с безаварийной историей. По его словам, число таких водителей продолжает расти.

Вячеслав Рыжков