На Дону закупки сельхозтехники в лизинг упали в 86 раз в 2025 году

Сельхозпроизводители Ростовской области резко сократили покупки техники в лизинг с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Росагролизинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации компании, за восемь месяцев региональные хозяйства приобрели 115 единиц техники и оборудования по лизинговым договорам, что на 86% меньше аналогичного периода прошлого года. В числе купленной техники — 21 трактор и четыре комбайна.

«С начала года были предприняты меры для стимулирования спроса. Среди них — снижение процентных ставок и запуск акции «Стабильный год» с нулевым авансом и отсрочкой погашения основного долга»,— пояснили в «Росагролизинге».

Согласно данным, проведенные мероприятия позволили изменить ситуацию. В июле план продаж перевыполнили на 33,4%, августовские показатели также превысили планку в 100%. За последние два месяца объем техники в заявках вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Большую часть заказанной техники поставят в сентябре-октябре.

«Основная доля закупок в южных регионах приходится на программу льготного лизинга с субсидией 6,5% годовых. Лидером продаж стал Минский тракторный завод. В Ростовской области наибольшим спросом пользуются бороны (17 единиц), сеялки (14 единиц) и тракторы (10 единиц)»,— уточнили в пресс-службе.

Валентина Любашенко