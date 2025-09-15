На фоне открытия аэропорта Краснодара число поисковых запросов на отели выросло на 42%

После объявления об открытии аэропорта Краснодара число поисковых запросов на отели в городе выросло на 42% по сравнению с предыдущим днем, а интерес к авиабилетам увеличился в 54 раза, сообщили в сервисе путешествий «Туту». По оценке компании, Краснодар в течение ближайшего года может занять 2–3% российского пассажиропотока благодаря всесезонности региона и внутреннему спросу на перелеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В «Туту» отмечают, что в 2021 году наиболее популярными зарубежными направлениями из Краснодара были Ереван, Баку, Гюмри, Ташкент и Бишкек, а также Стамбул, Анталья, Белград, Салоники и Дубай. В компании предполагают, что часть маршрутов будет восстановлена, однако прямое сообщение с отдельными городами, например Салониками, пока не ожидается.

Спрос на зарубежные перелеты среди жителей Краснодара сохранился: ранее им приходилось использовать аэропорты Сочи и Минеральных Вод. С открытием прямых рейсов часть пассажиропотока будет перераспределена в Краснодар. Экономия времени при этом составит не менее восьми часов при отказе от поездок в Сочи и около десяти — в случае с Минеральными Водами.

Вячеслав Рыжков