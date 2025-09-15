Памфилова сообщила об отсутствии эксцессов в дни голосования

Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты выборов в России, не произошло. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По словам главы комиссии, в голосовании приняли участие около 26 млн избирателей. «Явка довольна высокая»,— отметила госпожа Памфилова на брифинге по итогам ЕДГ (трансляция велась на сайте ЦИК). Показатель на 8% выше, чем в 2022 году, когда проходили аналогичные по масштабу выборы.

В МВД сообщали, что во время голосования было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе по заведомо ложным сообщениям о терактах.

Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Было проведено около 5 тыс. избирательных кампаний.

О том, как проходили выборы,— в материале «Ъ» «Единый день торжествования».