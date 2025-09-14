В России возбудили 11 уголовных дел, связанных с голосованием

Во время голосования в России было возбуждено 11 уголовных дел, связанных с выборами, сообщили в МВД. Девять из них — по заведомо ложным сообщениям о терактах. Составлено 73 протокола об административных правонарушениях. Половина из них — за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов.

«Это не окончательная цифра, поступившая информация обрабатывается, контроль за оперативным рассмотрением всех поступающих сообщений продолжается»,— заявил Ленар Габдурахманов, начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД (цитата по «РИА Новости»).

При этом, по словам господина Габдурахманова, МВД не зафиксировало серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Контроль за обеспечением общественного порядка и безопасности продолжается, сказал он.