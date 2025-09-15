Сергей Бобровский занял 36-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала вторую часть рейтинга лучших действующих игроков. Российский голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский расположился на 36-й строчке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

В минувшем сезоне 36-летний Бобровский стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате он провел 54 матча и одержал 33 победы, в среднем отражая 90,6% бросков. Пять раз отыграл «на ноль». В play-off в активе Бобровского 23 встречи, процент отраженных бросков составил 91,4. Он стал первым вратарем в истории «Флориды», который провел три «сухих» матча в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

За карьеру Сергей Бобровский одержал 429 побед в регулярных чемпионатах НХЛ, что является лучшим показателем среди действующих голкиперов и десятым результатом за всю историю лиги. Также россиянин является двукратным (2013, 2017) обладателем Vezina Trophy — награды, вручаемой лучшему вратарю сезона.

Ранее Бобровский попал в рейтинг лучших вратарей лиги. В нем он занял четвертое место.

Таисия Орлова