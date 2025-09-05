Четверо россиян вошли в топ-10 лучших действующих вратарей НХЛ

Национальная хоккейная лига составила топ-10 лучших вратарей среди действующих игроков. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Василевский Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters Игорь Шестеркин Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters Сергей Бобровский Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Илья Сорокин Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Андрей Василевский Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters Игорь Шестеркин Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters Сергей Бобровский Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Илья Сорокин Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Первое место занял американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибайк. По итогам минувшего сезона он стал обладателем Vezina Trophy (приз лучшему вратарю сезона) и Hart Trophy (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата).

На второй строчке расположился Андрей Василевский, представляющий «Тампа-Бей Лайтнинг», на третьей — Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), на четвертой — действующий обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский («Флорида Пантерс»), на шестой — Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Также в рейтинг попали Джейк Оттинджер («Даллас Старс»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Филипп Густавссон («Миннесота Уайлд»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингс») и Линус Улльмарк («Оттава Сенаторс»).

Ранее НХЛ составила перечень лучших крайних нападающих. На первую строчку лига поместила российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова. В рейтинге лучших защитников лиги Михаил Сергачев из «Юта Маммот» занял 18-е место.

Таисия Орлова