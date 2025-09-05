Четверо россиян вошли в топ-10 лучших действующих вратарей НХЛ
Национальная хоккейная лига составила топ-10 лучших вратарей среди действующих игроков. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Первое место занял американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибайк. По итогам минувшего сезона он стал обладателем Vezina Trophy (приз лучшему вратарю сезона) и Hart Trophy (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата).
На второй строчке расположился Андрей Василевский, представляющий «Тампа-Бей Лайтнинг», на третьей — Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), на четвертой — действующий обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский («Флорида Пантерс»), на шестой — Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).
Также в рейтинг попали Джейк Оттинджер («Даллас Старс»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Филипп Густавссон («Миннесота Уайлд»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингс») и Линус Улльмарк («Оттава Сенаторс»).
Ранее НХЛ составила перечень лучших крайних нападающих. На первую строчку лига поместила российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова. В рейтинге лучших защитников лиги Михаил Сергачев из «Юта Маммот» занял 18-е место.