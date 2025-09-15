Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за взрыва в Орловской области задерживаются девять поездов

От графика отстают девять поездов, «проследовавших по Орловской области с измененным маршрутом». Еще 20 составов прибыли на конечные станции. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (дочка РЖД).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на 8:21, задерживаются следующие поезда:

  • № 360 Адлер — Калининград;
  • № 30 Белгород — Санкт—Петербург;
  • № 359 Калининград — Адлер;
  • № 109 Москва — Анапа;
  • № 143 Москва — Кисловодск;
  • № 535 Смоленск — Анапа;
  • № 83 Москва — Адлер;
  • № 565 Москва — Минеральные Воды;
  • № 75 Черкизово — Белгород.

Днем 13 сентября орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о детонации взрывного устройства на железнодорожных путях. На месте погибли два человека, еще один был ранен — он скончался в больнице. Речь идет о сотрудниках регионального управления Росгвардии, которых посмертно представят к госнаградам.

По данным Московской железной дороги (в частности, обслуживает железные дороги в Орловской и Курской областях), были повреждены пути на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области. Из-за этого утром 14 сентября от графика отставали 17 поездов. К вечеру движение по обоим путям было восстановлено.

Алина Морозова