Из-за взрыва в Орловской области задерживаются девять поездов

От графика отстают девять поездов, «проследовавших по Орловской области с измененным маршрутом». Еще 20 составов прибыли на конечные станции. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (дочка РЖД).

По данным на 8:21, задерживаются следующие поезда:

№ 360 Адлер — Калининград;

№ 30 Белгород — Санкт—Петербург;

№ 359 Калининград — Адлер;

№ 109 Москва — Анапа;

№ 143 Москва — Кисловодск;

№ 535 Смоленск — Анапа;

№ 83 Москва — Адлер;

№ 565 Москва — Минеральные Воды;

№ 75 Черкизово — Белгород.

Днем 13 сентября орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о детонации взрывного устройства на железнодорожных путях. На месте погибли два человека, еще один был ранен — он скончался в больнице. Речь идет о сотрудниках регионального управления Росгвардии, которых посмертно представят к госнаградам.

По данным Московской железной дороги (в частности, обслуживает железные дороги в Орловской и Курской областях), были повреждены пути на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области. Из-за этого утром 14 сентября от графика отставали 17 поездов. К вечеру движение по обоим путям было восстановлено.

Алина Морозова