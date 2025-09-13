Орловский губернатор подтвердил гибель двух человек в результате взрыва на путях

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что в регионе произошел взрыв на железнодорожных путях. Ранее в соцсетях сообщалось о гибели людей в результате происшествия подрыва дороги.

«На территории Орловской области при проверке железнодорожный путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Он не уточнил, кто именно погиб в результате происшествия. В соцсетях сообщалось, что от ранений скончались обходчики путей.

По словам господина Клычкова, ситуация находится под контролем. Тем не менее, на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. По данным Московской железной дороги, задержано движение 10 составов. Время задержки — 4,5 часа. Сотрудники поездных бригад оказывают всю необходимую помощь пассажирам. Оперативные службы устанавливают личности тех, кто установил взрывные устройства.

На этой неделе Орловская область пережила два налета беспилотников. 9 и 12 сентября над регионом были сбиты почти два десятка БПЛА. Никто в результате этих происшествий не пострадал.

Владимир Зоркий