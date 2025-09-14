Раненый при взрыве на орловских путях росгвардеец скончался

В больнице скончался росгвардеец, раненый при детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Накануне сообщалось о двух погибших в результате взрыва.

По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, все жертвы — сотрудники орловского управления Росгвардии. Он добавил, что по решению директора ведомства Виктора Золотова их посмертно представят к госнаградам.

По данным Московской железной дороги (МЖД; структура РЖД, в частности обслуживает железные дороги в Орловской и Курской областях), на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области продолжаются оперативные мероприятия. По данным на 7:11 из-за этого от графика отставали 17 поездов:

№ 742 Белгород — Москва;

№ 30 Белгород — Санкт-Петербург;

№ 82 Белгород — Санкт-Петербург;

№ 84 Адлер — Москва;

№ 106 Орел — Москва;

№ 72 Белгород — Москва;

№ 76 Белгород — Москва;

№ 566 Минеральные Воды — Москва;

№ 143 Москва — Кисловодск;

№ 119 Санкт-Петербург — Белгород;

№ 359 Калининград — Адлер;

№ 75 Москва — Белгород;

№ 71 Москва — Белгород;

№ 109 Москва — Анапа;

№ 535 Смоленск — Анапа;

№ 105 Москва — Курск;

№ 83 Москва — Адлер.

«Перевозка пассажиров пригородного сообщения и "Ласточек" через барьерное место осуществляется при помощи автобусов»,— добавили в МЖД.

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что сразу после остановки движения поездов на место были направлены 18 автобусов. Со вчерашнего дня они доставили порядка 1 тыс. пассажиров до станции Глазуновка.

Прошедшей ночью над Орловской областью сбили один беспилотник. По данным губернатора Андрея Клычкова, обошлось без последствий.

UPD: в МЖД уточнили, что после завершения оперативных мероприятий было открыто движение по одному пути на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. Поезда следуют по нему в реверсивном режиме. Параллельно проводятся работы по восстановлению инфраструктуры на втором пути.

UPD: железнодорожники завершили восстановительные работы на втором пути участка Малоархангельск — Глазуновка Орловской области. Как сообщили в МЖД, движение поездов осуществляется по обоим путям в штатном режиме.

Алина Морозова