Раненый при взрыве на орловских путях росгвардеец скончался
В больнице скончался росгвардеец, раненый при детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Накануне сообщалось о двух погибших в результате взрыва.
По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, все жертвы — сотрудники орловского управления Росгвардии. Он добавил, что по решению директора ведомства Виктора Золотова их посмертно представят к госнаградам.
По данным Московской железной дороги (МЖД; структура РЖД, в частности обслуживает железные дороги в Орловской и Курской областях), на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области продолжаются оперативные мероприятия. По данным на 7:11 из-за этого от графика отставали 17 поездов:
- № 742 Белгород — Москва;
- № 30 Белгород — Санкт-Петербург;
- № 82 Белгород — Санкт-Петербург;
- № 84 Адлер — Москва;
- № 106 Орел — Москва;
- № 72 Белгород — Москва;
- № 76 Белгород — Москва;
- № 566 Минеральные Воды — Москва;
- № 143 Москва — Кисловодск;
- № 119 Санкт-Петербург — Белгород;
- № 359 Калининград — Адлер;
- № 75 Москва — Белгород;
- № 71 Москва — Белгород;
- № 109 Москва — Анапа;
- № 535 Смоленск — Анапа;
- № 105 Москва — Курск;
- № 83 Москва — Адлер.
«Перевозка пассажиров пригородного сообщения и "Ласточек" через барьерное место осуществляется при помощи автобусов»,— добавили в МЖД.
Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что сразу после остановки движения поездов на место были направлены 18 автобусов. Со вчерашнего дня они доставили порядка 1 тыс. пассажиров до станции Глазуновка.
Прошедшей ночью над Орловской областью сбили один беспилотник. По данным губернатора Андрея Клычкова, обошлось без последствий.
UPD: в МЖД уточнили, что после завершения оперативных мероприятий было открыто движение по одному пути на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. Поезда следуют по нему в реверсивном режиме. Параллельно проводятся работы по восстановлению инфраструктуры на втором пути.
UPD: железнодорожники завершили восстановительные работы на втором пути участка Малоархангельск — Глазуновка Орловской области. Как сообщили в МЖД, движение поездов осуществляется по обоим путям в штатном режиме.