Медведев: разрешение НАТО сбивать российские БПЛА означало бы войну с Россией

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал провокационной идею об уничтожении странами НАТО российских БПЛА. По его мнению, это означало бы войну альянса с Россией.

Идея обсуждается на Украине и в других странах. Также звучало предложение создать бесполетную зону над украинской территорией, обратил внимание господин Медведев.

Зампред Совбеза также прокомментировал обсуждения в Евросоюзе о конфискации замороженных российских активов. В таком случае Россия будет преследовать страны ЕС в международных и национальных судах «без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления».

Страны НАТО стали принимать активные меры по укреплению восточного фланга альянса после инцидента с БПЛА в Польше 10 сентября. Тогда польские власти заявили как минимум о 19 дронах, нарушивших воздушное пространство республики, некоторые из них были уничтожены. Вскоре после этого члены альянса начали операцию «Восточный страж» для усиления позиций.

