Южные хозяйства почти на 60% сократили закупки сельхозтехники по лизингу

Хозяйства Ростовской области и Краснодарского края в 2025 году существенно сократили закупки сельхозтехники по договорам лизинга, сообщает РБК Ростов со ссылкой на «Росагролизинг». В Ростовской области снижение составило 86%, в Краснодарском крае — 62%.

За восемь месяцев года аграрии региона приобрели 115 единиц техники в Ростовской области и 281 — в Краснодарском крае. Среди них 21 и 67 тракторов соответственно, а также 4 и 15 комбайнов.

В компании отметили, что после слабого начала года меры по стимулированию спроса — в том числе снижение ставок и программа «Стабильный год» с нулевым авансом и отсрочкой основного долга — позволили переломить ситуацию. В июле план продаж был перевыполнен на 33,4%, в августе показатели также превысили 100%. В частности, в Краснодарском крае в августе объем техники, переданной в лизинг, оказался на 21% выше прошлогоднего.

По прогнозу компании, рост сохранится и в сентябре: за два последних месяца количество техники в заявках увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Поставки планируется завершить в сентябре-октябре.

Южные регионы в основном используют программу льготного лизинга с субсидией 6,5% годовых. Наибольшим спросом пользуются машины Минского тракторного завода. В Ростовской области чаще всего приобретают бороны, сеялки и тракторы, в Краснодарском крае — тракторы, жатки и сеялки.

Вячеслав Рыжков