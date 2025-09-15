Единороссы предварительно выиграли дополнительные выборы в Госсовет Удмуртии

По предварительным данным, директор «Домашней кухни» Андрей Фефилов и заведующий урологическим отделением РКБ №1 Иван Семакин выиграли дополнительные выборы депутатов Госсовета Удмуртии по Чайковскому и Можгинскому районному одномандатным округам соответственно. Оба кандидата выдвинуты от «Единой России». Такие сведения опубликованы на сайте ЦИК РФ к 04:42.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Господин Фефилов получил 4,1 тыс. голосов из 7,5 тыс. действительных бюллетеней по Чайковскому округу. Второе место с 1,3 тыс. голосов занимает Андрей Блинов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (СРЗП), третье — Ксения Завойских от ЛДПР. Она набрала 1,2 тыс. голосов. Четвертое место заняла Ангелина Воробьева от КПРФ (851 голос).

Иван Семакин получил 9,5 тыс. голосов из 13,4 тыс бюллетеней в Можгинском районном округе. Второе место с 1,6 тыс. голосов занимает Руслан Колбасюк от КПРФ, третье — Илья Гилязов от ЛДПР, он набрал 1157 голосов. На четвертом месте оказался представитель СРЗП Сергей Громов, у него 1114 голосов.

Напомним, в целом в Удмуртии завершились выборы в думы пяти городов республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. За голосованием следили 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР). По словам председателя избиркома Удмуртии Светланы Пальчик на брифинге 14 сентября в 16:00, серьезных нарушений, влияющих на процесс голосования, в регионе зафиксировано не было. Вечером 12 сентября удмуртское отделение КПРФ направило жалобу в ЦИК РФ на нарушение порядка проведения ДЭГ в Ижевске.

Анастасия Лопатина