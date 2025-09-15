В Ростове-на-Дону устранять дефекты теплосетей будут 18 аварийных бригад

С 15 по 20 сентября в западной и центральной частях Ростова-на-Дону временно ограничат горячее водоснабжение из-за заключительного этапа подготовки тепловых сетей — испытаний на прочность и плотность. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По информации ведомства, проверочные мероприятия связаны с изменениями в сводном годовом плане ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год. Испытания направлены на проверку надежности участков сетей после модернизации, а также качества работ по устранению дефектов теплотрасс, выявленных во время летних гидравлических проверок. Временные ограничения затронут потребителей ООО «Ростовские тепловые сети» в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах города.

«В западном жилом массиве отключения коснутся территории в границах: пр. Малиновского — ул. Доватора — ул. Мадояна — пр. Стачки — ул. Литвинова — ул. 2-я Володарского — ул. Заводская — ул. Каширская. Также без горячей воды останется мкр. Левенцовский и дома на ул. Пескова и в пер. Машиностроительном»,— поясняют в сообщении.

Согласно опубликованным данным, в центральной части города ограничения затронут район ул.: Пушкинская — пр. Буденновский — ул. Серафимовича — ул. Сиверса — ул. Маркова — ул. Локомотивная — ул. Мечникова — ул. Текучева — пер. Журавлева. Кроме того, отключат воду на ул. Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, а также в районе пр. Соколова — ул. Малюгиной — ул. 21-я Линия — ул. Береговая и пр. Соколова — ул. Береговая — пер. Халтуринский — ул. Пушкинская.

Для оперативного устранения возможных дефектов, которые могут быть обнаружены в ходе испытаний, привлекут 18 аварийных бригад ООО «Ростовские тепловые сети» и АО «Теплокоммунэнерго».

Валентина Любашенко