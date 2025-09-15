Ставропольский край занял 70-е место в стране по уровню безработицы

По итогам второго квартала 2025 года Ставрополье занимает 70-е место в рейтинге субъектов России по уровню безработицы, следует из данных анализа РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Доля безработных составила в крае составляет 3,1%, что на 0,1 процентного пункта ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в конце 2024 года и начале 2025 года уровень безработицы оценивался в 3,5%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики и регионального министерства труда.

Несмотря на некоторую позитивную динамику, Ставрополье значительно уступает лидерам — Москве с уровнем безработицы 0,8%, а также Ханты-Мансийскому автономному округу и Нижегородской области, где уровень безработицы составляет около 1%. В регионе по-прежнему отмечается длительный период поиска работы — около пяти месяцев.

Соседние республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Осетия и Дагестан демонстрируют еще более высокий уровень безработицы. Последнее место в рейтинге заняла Ингушетия, где доля официальных безработных превышает 26%.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», на начало года численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше в среднем по региону составила 1473,8 тыс. человек. Согласно критериям Международной организации труда, общее количество безработных на тот момент оценивалось в 51 тыс. человек.

Станислав Маслаков