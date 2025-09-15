На Дону в посевах подсолнечника обнаружили превышение нормы пестицида

В Веселовском районе при обработке посевов подсолнечника обнаружено превышение концентрации пестицида «Суперстар». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Установлено, что фермер применил пестицид в дозировке 0,05 кг/га, тогда как «Суперстар» разрешен к применению по данной культуре в дозировке 0,025-0,025 кг/га.

За это нарушение юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.

Наталья Белоштейн