В Ростовской области цены на спиртные напитки выросли на 12,4%

Спиртные напитки в Ростовской области в августе 2025 года показали максимальный рост цен среди всех продуктов питания, подорожав на 0,23% за месяц и на 12,41% с начала года. Об этом сообщили в Ростовстате.

По информации ведомства. по сравнению с июлем алкогольная продукция подорожала на 0,23%, а по отношению к декабрю 2024 года прирост составил 12,4%. Данный показатель практически совпадает с общероссийскими значениями — в среднем по стране цены на алкоголь выросли за месяц на 0,2%, а за год на 12,8%.

«Удорожание спиртных напитков связано с общей инфляцией и увеличением расходов производителей и дистрибьюторов»,— считают эксперты.

Валентина Любашенко