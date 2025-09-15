В Ростове обесточат два района из-за работ по замене опоры

Советский и Железнодорожный районы Ростова останутся без электричества на две ночи из-за работ по замене анкерной опоры 110 кВ. Об этом сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 22:00 15 сентября до 06:00 сентября и с 22:00 16 сентября до 06:00 17 сентября будет прекращено электроснабжение потребителей в границах проспектов Сиверса, Стачки, улиц Портовой, Республиканской, Лесопарковой, Мадояна, Еременко, Зорге и Малиновского.

Наталья Белоштейн