В Челябинске возобновилось движение трамваев по улице Кирова

По улице Кирова в Челябинске открылось движение трамваев после капитального ремонта рельс. Работы по балластировке пути и установке бордюра продолжат выполнять по ночам, сообщает ООО «ЧелябГЭТ».

На маршруты вернулись трамваи №2, 3, 16 и 22. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ремонт путей на участке от проспекта Победы до улицы Труда стартовал в конце июня этого года. В ходе работ были полностью демонтированы и заменены старые рельсы.

Согласно данным с сайта госзакупок, контракт на капитальный ремонт трамвайных путей заключили с ООО «Челябинский городской электрический транспорт» (ООО «ЧелябГЭТ»). Стоимость работ составила более 317,8 млн руб. Исполнить контракт необходимо до 15 октября 2025 года.

Ольга Воробьева