В Челябинске закрывается движение трамваев по улице Кирова

Для капитального ремонта путей в Челябинске по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда закрывается движение трамваев, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 23:00 26 июня до окончания работ трамваи будут курсировать так:

Маршрут №2: ЧТЗ — улица Горького — ЧЭМК;

маршрут №3: ЧМК — улица Российская — улица Труда — автовокзал;

маршрут №16: улица Чичерина — улица Российская — улица Труда — автовокзал;

маршрут №20: депо № 2 — ЧЭМК;

маршрут №22: улица Чичерина — улица Российская — улица Чистопольская.

Проехать по улице Кирова можно будет на автобусах №8, 18 либо на компенсационном маршруте (вместо номера на табло высвечивается «КМ») от областной больницы до Теплотехнического института.

Виталина Ярховска