В ХМАО стартовало голосование по выборам 91 депутата и семи глав муниципалитетов

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) открылись 104 избирательных участка для голосования на выборах глав семи поселений, депутатов дум пяти муниципалитетов и на довыборах депутата поселкового совета Куминского. Кандидатов смогут поддержать более 128 тыс. югорчан в течение дня — с 8:00 до 20:00.

Всего в Югре состоятся 13 муниципальных избирательных кампаний:

Выборы депутатов дум Покачей, Радужного и Мегиона, Белоярского района и городского поселения Советский;

Выборы глав сельских поселений Сорум, Малый Атлым, Леуши, Мулымья, Сытомино и городских поселений Советский и Барсово;

Довыборы депутат думы поселкового совета Куминского.

По данным избиркома, 91 мандат в семи местных представительных органах намерены взять 314 претендентов, возглавить семь сельских и городских поселений планирует 30 кандидат. Из них 96 человек представляют интересы «Единой России», 78 — ЛДПР, 66 — КПРФ, 34 — «Справедливой России — Патриоты — За правду», 15 — «Новых людей», девять — «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», пять — «Коммунистов России». В качестве самовыдвиженцев на выборы пошел 41 человек.

В организации выборов в ХМАО задействовали 946 членов участковых избирательных комиссий. В избиркоме подчеркнули, что процесс голосования будут контролировать 642 наблюдателя, из которых 320 — общественные.

Ранее, с 3 по 13 сентября, в труднодоступных и отдаленных местностях округа проходило досрочное голосование, в котором приняли участие 11 932 югорчанина (9,34% от общего числа избирателей на выборах). «Каждый бюллетень избирателя хранится в опечатанном в присутствии наблюдателей конверте. Конверты помещены в сейфы, которые находятся под охраной полиции, ведется видеонаблюдение. Перед открытием участков члены комиссий в присутствии наблюдателей вскроют конверты с бюллетенями и опустят их в ящики для голосования»,— пояснили в избиркоме.

«Ъ-Урал» будет следить за ходом голосования.

Василий Алексеев