В Сочи подсчитывают голоса после завершения выборов губернатора

В Сочи завершились трехдневные выборы губернатора Краснодарского края и депутатов городского собрания. В 20:00 закрылись все избирательные участки, после чего члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов граждан, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На 17 избирательных участках, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, подведение итогов проводится автоматически благодаря сканирующим устройствам и специальному программному обеспечению — без ручного пересчета.

Для удобства жителей отдаленных поселков Сочи организовали выездное голосование. Этой возможностью воспользовались более 6 тыс. человек из 16 населенных пунктов.

Избиратели начали голосовать с первых часов открытия участков в пятницу и продолжали активно участвовать в выходные. За процессом голосования следили 1,8 тыс. наблюдателей, в том числе представители Общественной палаты Краснодарского края и города-курорта. Подсчет голосов будет проходить непрерывно, а данные о выборах губернатора Краснодарского края будут переданы в региональный Избирком для подведения итогов. Результаты выборов депутатов городского собрания определит территориальная избирательная комиссия Приморская, сообщила председатель ТИК Приморская Валентина Ткачева.

Выборы губернатора Краснодарского края и депутатов городского собрания проходили с 12 по 14 сентября в трехдневном формате. В Сочи работали 243 избирательных участка.

В выборах участвовали четыре кандидата: действующий губернатор Вениамин Кондратьев от «Единой России», Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР и Денис Хмелевской от «Справедливой России — Патриоты — За правду».

Напомним, что в 2020 году в выборах участвовали более 2,8 млн жителей региона, из которых 82,97% поддержали Вениамина Кондратьева, который руководит краем с 2015 года. Сейчас господин Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 83,94% голосов. Александр Сафронов, кандидат от КПРФ и секретарь краевого комитета, набрал 8,11% голосов.

Мария Удовик