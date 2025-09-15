ФПК сообщила об опоздании 9 поездов после взрыва в Орловской области

С отставанием от графика идут девять поездов, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД).

В частности, с опозданием прибудут поезда, следующие из Москвы в Анапу, Кисловодск, Курск и Адлер. Полный список ФПК опубликовала в Telegram. В компании уточнили, что в конечные пункты прибыли 20 поездов.

13 сентября в Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Одно из них сдетонировало. Погибли три сотрудника Росгвардии. 14 сентября в регионе возобновили движение поездов.