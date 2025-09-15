В Ростовской области в пожарах спасены пять человек
На Дону за сутки произошло 34 пожара, в них спасены пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Фото: пресс-служба МЧС Краснодарского края
Накануне, 14 сентября, подразделения ведомства ликвидировали 18 техногенных пожаров и 16 возгораний сухой растительности. Кроме этого, спасатели выезжали на ликвидацию последствий двух дородно-транспортных происшествий
На ЧС выезжали 424 специалиста и 106 единиц техники.
Пожар, вспыхнувший накануне днем в Азовском районе, полностью ликвидировать удалось только через 12 часов, около полуночи. Площадь горения составила 1,5 тыс. кв. м.