В Ростовской области в пожарах спасены пять человек

На Дону за сутки произошло 34 пожара, в них спасены пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Фото: пресс-служба МЧС Краснодарского края

Накануне, 14 сентября, подразделения ведомства ликвидировали 18 техногенных пожаров и 16 возгораний сухой растительности. Кроме этого, спасатели выезжали на ликвидацию последствий двух дородно-транспортных происшествий

На ЧС выезжали 424 специалиста и 106 единиц техники.

Пожар, вспыхнувший накануне днем в Азовском районе, полностью ликвидировать удалось только через 12 часов, около полуночи. Площадь горения составила 1,5 тыс. кв. м.

Наталья Белоштейн