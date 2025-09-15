Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области за Юрия Слюсаря проголосовали 81,2% избирателей

По данным на 06:22 15 сентября на выборах губернатора Ростовской области за Юрия Слюсаря проголосовали 81,2%. Избирательной комиссией обработано более 98,5% протоколов. Соответствующая информация опубликована на сайте облизбиркома.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По количеству набранных голосов на втором месте оказался Евгений Бессонов — 9,1%, на третьем — Денис Фраш (3,5%). Далее следует Сергей Косинов, за него проголосовали 2,8% избирателей. На последнем месте находится Юрий Климченко, который набрал 2,5% голосов.

Наталья Белоштейн

