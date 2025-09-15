Врио главы Коми Гольдштейн выиграл выборы губернатора с результатом 70,04%

Выдвинутый «Единой Россией» кандидат Ростислав Гольдштейн одержал победу на выборах губернатора Республики Коми, набрав 70,04% голосов, следует из данных ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов. Господин Гольдштейн возглавляет регион в качестве временно исполняющего обязанности губернатора с ноября прошлого года, ранее он в течение пяти руководил Еврейской автономной областью.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ростислав Гольдштейн

Второй результат показала выдвиженка партии «Справедливая Россия — За правду» Татьяна Саладина, набравшая 11,01% голосов. На третьей позиции — Александр Касьяненко («Коммунисты России») с 8,6%. На четвертом месте Сергей Каргинов из ЛДПР с 5,36%. На пятом месте представляющий партию «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев (2,28%).

Эрнест Филипповский