Явка на губернаторские выборы в Свердловской области составила 39,9%

В Свердловской области явка избирателей на досрочные выборы губернатора региона составила 39,9%. О предварительных итогах выборов сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии. Голосование проходило 12-14 сентября.

Председатель регионального избиркома Елена Клименко рассказала «Ъ-Урал», что Свердловская область приблизилась к историческому максимуму по явке на губернаторской кампании после трех дней голосования. По ее словам, наибольшее число избирателей пришло на первый тур выборов главы Среднего Урала в 1999 году — явка тогда составила 40,92%. В 2025 году за кандидатов в губернаторы проголосовали 1 288 572 из 3 317 153 избирателей в регионе (38,85% от общего числа).

Победу на выборах одержал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), который был назначен на этот пост президентом Владимиром Путиным после досрочной отставки Евгения Куйвашева по собственному желанию. Он набрал 805 868 голосов — 61,3% от общего числа. За Александра Ивачева (КПРФ) проголосовали 15,25% избирателей, Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») — 12,66%, Александра Каптюга (ЛДПР) — 6,09%, Ранта Краева («Новые люди») — 2,72 %.

Ирина Пичурина