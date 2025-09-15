«Единая Россия» победила на выборах в заксобрание Ямала с 65,6% голосов

«Единая Россия» (ЕР) получила 114 237 голосов (65,6% от общего числа) на выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по единому округу (партспискам), следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Второе место взяла ЛДПР — ее поддержали 28 067 ямальцев (16,12%), третью позицию заняла КПРФ — 18 217 (10,46%), на последнем месте оказалась «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — 11 168 (6,41%).

Голосование на выборах депутатов ямальского парламента проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. Из 352 369 избирателей в регионе кандидатов поддержали 171 689 жителей округа (явка составила 48,72%)

Заксобрание ЯНАО формируется по смешенной системе: 11 депутатов избираются по одномандатным округам, 11 — по единому избирательному округу. По данным избиркома, о намерении получить 11 мест в ямальском парламенте по партспискам заявили 55 кандидатов от ЕР, 41 — от ЛДПР, 36 — от КПРФ, 29 — от СРЗП.

Всего на 22 места в окружном заксобрании претендуют 212 кандидатов, включая 66 представителей от ЕР, 53 — от ЛДПР, 45 — от КПРФ, 37 — от СРЗП, 11 самовыдвиженцев. В их числе 11 депутатов VII созыва, которые завили о желании переизбраться: председатель окружного парламента Сергей Ямкин, его заместители Алексей Ситников, Виктор Казарин и Наталия Фиголь, депутаты Игорь Герелишин, Алексей Денисов, Эдуард Яунгад и Анастасия Казанцева (все от ЕР), руководители партийных фракций Денис Садовников (ЛДПР), Елена Кукушкина (КПРФ) и Максим Лазарев (СРЗП).

Василий Алексеев