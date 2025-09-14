«Единая Россия» набирает 64% на выборах депутатов заксобрания Ямала

«Единая Россия» (ЕР) взяла 64,83% голосов избирателей (2 876 человек) на выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по единому округу (партспискам), следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам обработки 5,69% протоколов участковых избирательных комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Второе место занимает ЛДПР с 15,19% (674), третье — КПРФ с 13,5% (599), последнее — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) с 5% (222).

Голосование на выборах депутатов ямальского парламента проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. По данным окружного избиркома на 18:00, кандидатов на 211 избирательных участках поддержали 48,24% избирателей в регионе. Наибольший интерес к выборам проявили в Шурышкарском (67,6%), Ямальском (65,87%), Тазовском (60,16%), Красноселькупском (56,82%) и Приуральском районах (55,67%), наименьший — в Ноябрьске (42,39%), Новом Уренгое (43,24%), Лабытнанги (44,95%), Надымском районе (46,95%) и Губкинском (48,86%).

Заксобрание ЯНАО формируется по смешенной системе: 11 депутатов избираются по одномандатным округам, 11 — по единому избирательному округу. По данным избиркома, о намерении получить 11 мест в ямальском парламенте по партспискам заявили 55 кандидатов от ЕР, 41 — от ЛДПР, 36 — от КПРФ, 29 — от СРЗП.

Всего на 22 места в окружном заксобрании претендуют 212 кандидатов, включая 66 представителей от ЕР, 53 — от ЛДПР, 45 — от КПРФ, 37 — от СРЗП, 11 самовыдвиженцев. В их числе 11 депутатов VII созыва, которые завили о желании переизбраться: председатель окружного парламента Сергей Ямкин, его заместители Алексей Ситников, Виктор Казарин и Наталия Фиголь, депутаты Игорь Герелишин, Алексей Денисов, Эдуард Яунгад и Анастасия Казанцева (все от ЕР), руководители партийных фракций Денис Садовников (ЛДПР), Елена Кукушкина (КПРФ) и Максим Лазарев (СРЗП).

Василий Алексеев