Врио главы Свердловской области Паслер выиграл выборы с 61,3% голосов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, выдвинутый партией «Единая Россия», победил на выборах в регионе. По итогам обработки 100% протоколов он набрал 61,3% голосов. Это следует из данных ЦИК.

Кандидат от КПРФ Александр Ивачев после обработки 100% протоколов набрал 15,25% голосов. На третьем месте — кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузнецов — 12,66% голосов. Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг набрал 6,09% голосов, кандидат от партии «Новые люди» Рант Краев — 2,72%.