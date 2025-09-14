ЕР предварительно получает 59,63% голосов на выборах в гордуму Ижевска

«Единая Россия» набирает 59,63% голосов на выборах в гордуму Ижевска, учитываются первые 46,9 тыс. действительных бюллетеней. Данные из системы ЦИК РФ по состоянию на 23:12 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Второе место занимает партия ЛДПР с 17,07% голосов. Далее идут партии «Новые люди» (12,09%) и КПРФ (7,12%). Пятипроцентный барьер не преодолевает партия «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП), у нее 4,09%. Подсчет продолжается.

Напомним, в Ижевске выборы проходили 12-14 сентября, использовалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В гордуму столицы Удмуртии будут избраны 35 парламентариев по смешанной системе (10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам).

В целом в Удмуртии завершились выборы в думы пяти городов республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. За голосованием следили 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР). По словам председателя избиркома Удмуртии Светланы Пальчик на брифинге 14 сентября в 16:00, серьезных нарушений, влияющих на процесс голосования, в регионе зафиксировано не было. Вечером 12 сентября удмуртское отделение КПРФ направило жалобу в ЦИК РФ на нарушение порядка проведения ДЭГ в Ижевске.