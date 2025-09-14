Вениамин Кондратьев набирает 77,07% голосов после обработки 0,73% бюллетеней

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам обработки 0,73% протоколов набирает 77,07% голосов, следует из данных информационного табло ЦИК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Представитель КПРФ, секретарь комитета краевого отделения партии Александр Сафронов получает 11,27% голосов. Третье место занимает выдвинутый ЛДПР председатель комитета Законодательного собрания региона по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин с результатом 6,72%. Кандидат от «Справедливой России — Патриотов — За правду», заместитель председателя комитета Заксобрания по земельным и имущественным отношениям Денис Хмелевской набирает 3,77% голосов избирателей.

Вениамин Кондратьев возглавляет Краснодарский край с 2015 года. 22 апреля того же года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора указом президента России Владимира Путина, сменив Александра Ткачева.

В сентябре 2015 года Кондратьев победил на прямых выборах главы региона, получив 83,64% голосов. Пять лет спустя, 13 сентября 2020 года, он вновь был избран губернатором, набрав 82,97% голосов.

Лия Пацан